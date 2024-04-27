Якщо в суботу на Заході було холодніше, а на Сході до +26 градусів, то 28 квітня ситуація зміниться з точністю до навпаки. Жителям східних регіонів доведеться брати з собою парасольки. Продумайте, як вдягнутися, це та дещиця, на яку ми ще можемо вплинути.
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Прогноз погоди в Україні на 28 квітня
Слід очікувати на мінливу хмарність. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +3...+8 градусів, у південній частині та східних областях +9...+14; вдень +16...+21, на сході до +25; у Карпатах вночі 0...+5, вдень +10...+15.
Якою буде погода у Києві та в столичному регіоні
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +3...+8, вдень +16...+21; у Києві вночі +6...+8, вдень +18...+20.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
26-30 квітня, внаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:
- на Десні та її притоці річці Снов – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки – жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий);
- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
26-29 квітня – у верхній частині Кам'янського водосховища внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з частковим затопленням заплави та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (І рівень небезпеки – жовтий).
26-30 квітня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки очікується підвищення рівнів води на 0,2 – 0,5 метра над поточними рівнями з затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки - жовтий).
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).
Попередження про небезпечні гідрологічні явища / Укргідрометцентр
Попередження про сніголавинну небезпеку
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 26-28 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!
– закликали в Укргідрометцентрі.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 28 квітня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.
Попередження про сніголавинну небезпеку / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +18...+20
- Ужгород +20...+22
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +20...+22
- Рівне +19...+21
- Житомир +18...+20
- Вінниця +19...+21
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +19...+21
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +18...+20
- Суми +16...+18
- Полтава +19...+21
- Дніпро +19...+21
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +22...+24
- Харків +22...+24
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / Укргідрометцентр