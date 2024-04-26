Та чи буде дощовим літо, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Чи чекати сильних дощів влітку

Метеорологиня зазначила, що поки аномально великої кількості опадів не прогнозується. Ймовірно, що опадів за сезон випаде в межах кліматичної норми.

Найбільш нестійкою погода в Україні буває у липні. Протягом цього місяця спостерігається найбільша повторюваність злив, гроз, граду, шквалів. Тож і цей рік не буде винятком,

– підкреслила Віра Балабух.

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Яка буде погода до кінця весни

Експертка зауважила, що відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні.

Однак, у міру того, як ми наближатимемось до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні.

За розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, середня за місяць температура у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України.

Тим часом решті території – у межах норми.

Спікерка також відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за останній місяць весни.

Балабух зазначила: "Це малоймовірно. А от початок квітня дійсно може бути теплішим, ніж травень в деяких районах України. Адже середня температура травня на значній території країни – в межах 15 – 18 градусів, а на початку квітня середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів".

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Важливо! Надійний прогноз про те, яких значень може досягти температура повітря, синоптики можуть дати лише за 5 діб. Коли йдеться про більший термін, можна говорити тільки про тенденції, те, як може змінитись температура упродовж місяця чи сезону відносно кліматичної норми.