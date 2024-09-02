До +31 градуса, в 6 областях дожди: какой будет погода в Украине 3 сентября

В последнее время в Украине начало календарной осени не совпадает со снижением температуры. Во вторник, 3 сентября, погода будет вполне летней – до +31 градуса. Впрочем, ночью столбики термометров могут показывать и +12.

В Укргидрометцентре говорят, что лето будет царить и в начале сентября. А сильные и затяжные ливни еще не ожидаются.

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Прогноз погоды в Украине на 3 сентября

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В юго-восточной части, Харьковской, днем и в Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, на востоке страны днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, в западных областях +12...+17; днем +26...+31, в восточных областях +23...+28; в Карпатах ночью +9...+14, днем +20...+25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31; в Киеве ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +28...+30

Ужгород +30...+32

Львов +28...+30

Ивано-Франковск +29...+31

Тернополь +29...+31

Черновцы +30...+32

Хмельницкий +29...+31

Луцк +28...+30

Ровно +28...+30

Житомир +29...+31

Винница +29...+31

Одесса +30...+32

Николаев +29...+31

Херсон +29...+31

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +28...+30

Черкассы +28...+30

Чернигов +27...+29

Сумы +26...+28

Полтава +26...+28

Днепр +27...+29

Запорожье +27...+29

Донецк +24...+26

Луганск +26...+28

Харьков +25...+27

Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / Укргидрометцентр