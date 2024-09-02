До +31 градуса, в 6 областях дожди: какой будет погода в Украине 3 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В последнее время в Украине начало календарной осени не совпадает со снижением температуры. Во вторник, 3 сентября, погода будет вполне летней – до +31 градуса. Впрочем, ночью столбики термометров могут показывать и +12.
В Укргидрометцентре говорят, что лето будет царить и в начале сентября. А сильные и затяжные ливни еще не ожидаются.
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Прогноз погоды в Украине на 3 сентября
Синоптики прогнозируют переменную облачность. В юго-восточной части, Харьковской, днем и в Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, на востоке страны днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, в западных областях +12...+17; днем +26...+31, в восточных областях +23...+28; в Карпатах ночью +9...+14, днем +20...+25 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь также переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31; в Киеве ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +28...+30
- Ужгород +30...+32
- Львов +28...+30
- Ивано-Франковск +29...+31
- Тернополь +29...+31
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +29...+31
- Луцк +28...+30
- Ровно +28...+30
- Житомир +29...+31
- Винница +29...+31
- Одесса +30...+32
- Николаев +29...+31
- Херсон +29...+31
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +28...+30
- Черкассы +28...+30
- Чернигов +27...+29
- Сумы +26...+28
- Полтава +26...+28
- Днепр +27...+29
- Запорожье +27...+29
- Донецк +24...+26
- Луганск +26...+28
- Харьков +25...+27