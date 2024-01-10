Днем небольшой морозец, а ночью до -17 градусов: прогноз погоды в Украине на 10 января

Днем в среду 10 января в Украине небольшой минус – в большинстве регионов столбики термометров остановятся на отметке -2...-4 градуса. А вот ночью морозы будут гораздо серьезнее.

Синоптики прогнозируют ночью 10 января -7...-9 градусов на Западе, -13...-15 в Черкассах, Полтаве, Днепре, Кропивницком, Харькове, -8 на Севере и Юге Украины, а на Востоке -12...-14 в Луганской области и -15...-17 в Донецкой области. Что интересно, в Ужгороде прогнозируют -10...-12 градусов ночью, а днем +2 – так тепло будет только там и в Симферополе.

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Какая будет погода в Украине 10 января

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северных и восточных областях местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 , в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и Прикарпатье -12...-17; днем -1...-6, на Закарпатье и местами в Крыму 0...+2.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6; в Киеве ночью -8...-10 градусов, днем -2...-4.

Вся страна желтая из-за гололеда: предупреждение об опасных метеорологических явлениях

10 января по всей Украине на дорогах гололедица. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.



Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Пожалуйста, будьте осторожны!

На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Погода в областных центрах

Киев -2...-4

Ужгород 0...+2

Львов -2...-4

Ивано-Франковск -2...-4

Тернополь -2...-4

Черновцы -2...-4

Хмельницкий -2...-4

Луцк -2...-4

Ровно -2...-4

Житомир -2...-4

Винница -2...-4

Одесса -1...-3

Николаев -1...-3

Херсон -1...-3

Симферополь 0...+2

Кропивницкий -2...-4

Черкассы -2...-4

Чернигов -2...-4

Сумы -2...-4

Полтава -2...-4

Днепр -2...-4

Запорожье -1...-3

Донецк -2...-4

Луганск -1...-3

Харьков -3...-5



Прогноз погоды в Украине на 10 января / Укргидрометцентр