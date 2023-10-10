Будет со знаком минус: прогноз погоды в Украине на 11 октября

Синоптики предупреждают о заморозках. Уже несколько дней ночью в Украине фиксируют минусовые температуры то в воздухе, то на поверхности почвы. Днем пока относительно тепло и без мороза, теплее всего будет на Западе Украины.

Первая декада второго месяца осени принесла заморозки, а в Карпатах уже выпал снег. Так что одеваемся теплее и будем беречь тепло наших сердец!

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Какая будет погода в Украине 11 октября

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью ожидаются сильные заморозки 0...-5 градусов. В Закарпатье и побережье морей температура будет +1...+6 градусов; днем температура +9...+14 градусов, в западных и Одесской областях до +17 градусов, в Карпатах +6...+11 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и области

Здесь также переменная облачность и без осадков, ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В Укргидрометцентре предупреждают о сильных заморозках в столичном регионе ночью 0...-5 градусов. Температура днем будет +9...+14 градусов.

В Киеве ночью заморозки 0...-2 градуса, днем +12...+14 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Обратите внимание: ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, будут сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов (это второй уровень опасности, оранжевый). В столице заморозки 0…-2 градуса (это первый уровень опасности, желтый).

Оранжевой будет почти вся Украина. Также синоптики просят проверять прогноз погоды, если вы собираетесь идти в горы – из-за снега там может быть опасно. Берегите себя и доверяйте официальным источникам информации!

Оранжевый уровень опасности в Украине 11 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +15...+17

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +14...+16

Черновцы +15...+17

Хмельницкий +13...+15

Луцк +15...+17

Ровно +13...+15

Житомир +12...+14

Винница +13...+15

Одесса +14...+16

Николаев +13...+15

Херсон +12...+14

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +11...+13

Чернигов +11...+13

Сумы +9...+11

Полтава +10...+12

Днепр +11...+13

Запорожье +11...+13

Донецк +8...+10

Луганск +7...+9

Харьков +9...+11

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / Укргидрометцентр