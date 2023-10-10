Будет со знаком минус: прогноз погоды в Украине на 11 октября
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики предупреждают о заморозках. Уже несколько дней ночью в Украине фиксируют минусовые температуры то в воздухе, то на поверхности почвы. Днем пока относительно тепло и без мороза, теплее всего будет на Западе Украины.
Первая декада второго месяца осени принесла заморозки, а в Карпатах уже выпал снег. Так что одеваемся теплее и будем беречь тепло наших сердец!
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Какая будет погода в Украине 11 октября
Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью ожидаются сильные заморозки 0...-5 градусов. В Закарпатье и побережье морей температура будет +1...+6 градусов; днем температура +9...+14 градусов, в западных и Одесской областях до +17 градусов, в Карпатах +6...+11 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и области
Здесь также переменная облачность и без осадков, ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
В Укргидрометцентре предупреждают о сильных заморозках в столичном регионе ночью 0...-5 градусов. Температура днем будет +9...+14 градусов.
В Киеве ночью заморозки 0...-2 градуса, днем +12...+14 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Обратите внимание: ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, будут сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов (это второй уровень опасности, оранжевый). В столице заморозки 0…-2 градуса (это первый уровень опасности, желтый).
Оранжевой будет почти вся Украина. Также синоптики просят проверять прогноз погоды, если вы собираетесь идти в горы – из-за снега там может быть опасно. Берегите себя и доверяйте официальным источникам информации!
Оранжевый уровень опасности в Украине 11 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +15...+17
- Львов +15...+17
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +15...+17
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +15...+17
- Ровно +13...+15
- Житомир +12...+14
- Винница +13...+15
- Одесса +14...+16
- Николаев +13...+15
- Херсон +12...+14
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +11...+13
- Сумы +9...+11
- Полтава +10...+12
- Днепр +11...+13
- Запорожье +11...+13
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+9
- Харьков +9...+11
Прогноз погоды в Украине на 11 октября / Укргидрометцентр