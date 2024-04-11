Стабильное тепло и чрезвычайная пожарная опасность: прогноз погоды в Украине на 12 апреля

В пятницу 12 апреля будет теплая, даже жаркая погода. Средняя температура по регионам составит +20 градусов, на Востоке и Юге ждем дожди.

На улице буяет долгожданная весна, но не всех она радует. Враг жестоко испытывает нас, многие нуждаются в поддержке. Если есть такая возможность – пройдитесь по паркам, скверам, просто по улице, это должно хоть немного помочь. Прислушивайтесь к сигналам тревог и не забывайте о донатах на ВСУ!

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Какой будет погода в Украине 12 апреля

Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Без осадков, только в юго-восточных областях днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13, в северной и северо-западной частях +4...+9, днем +15...+20, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму +21...+26, в Карпатах ночью +3...+8 тепла, днем +10...+15.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +4...+9, днем +15...+20; в Киеве ночью +7...+9, днем +17...+19.

Предупреждение об опасных явлениях

12 – 14 апреля в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

11 – 12 апреля в результате удержания высоких уровней воды и незначительного повышения их на Десне выше Чернигова будет продолжаться:

- на Десне затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (І уровень опасности – желтый);

- на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Погода в областных центрах

Киев +17...+19

Ужгород +18...+20

Львов +16...+18

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +17...+19

Черновцы +17...+19

Хмельницкий +17...+19

Луцк +16...+18

Ровно +16...+18

Житомир +17...+19

Винница +18...+20

Одесса +21...+23

Николаев +23...+25

Херсон +24...+26

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +21...+23

Черкассы +18...+20

Чернигов +18...+20

Сумы +17...+19

Полтава +20...+22

Днепр +22...+24

Запорожье +24...+26

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +22...+24

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / Укргидрометцентр