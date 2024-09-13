На Западе дожди и +20, а во многих областях до сих пор лето: прогноз погоды в Украине на 14 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Осень постепенно вступает в свои права и показывает это дождями. В субботу в некоторых регионах пройдут сильные дожди и грозы, синоптики объявили два уровня опасности.
На Львовщине может быть дождевой паводок. Непогоду следует ждать несколько дней, с 14 по 16 сентября.
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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября
В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, температура ночью +13...+18 градусов, днем +18...+23; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди, температура +11...+16.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, только ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью +14...+19, днем +24...+29, на юго-востоке страны до +31 градуса.
Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Прогноз погоды на 14 сентября в Киеве и в столичном регионе
Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +16...+18, днем +26...+28 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (IІ уровень опасности, оранжевый); днем в западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый).
Опасные метеорологические явления в Украине 14 сентября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +14...+16
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +20...+22
- Ровно +21...+23
- Житомир +25...+27
- Винница +24...+26
- Одесса +24...+26
- Николаев +28...+30
- Херсон +27...+29
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +26...+28
- Сумы +27...+29
- Полтава +27...+29
- Днепр +28...+30
- Запорожье +27...+29
- Донецк +27...+29
- Луганск +28...+30
- Харьков +28...+30