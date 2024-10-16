Половина регионов с дождями, половина – с сильными заморозками: прогноз погоды на 17 октября
Источник:Укргидрометцентр
Украину понемногу накрывают заморозки. В четверг, 17 октября, они будут не только в воздухе, но и на поверхности почвы.
В Укргидрометцентре предупредили о тумане ночью и утром, поэтому водителям следует быть осторожными. К слову, с 1 ноября введут ограничение скорости движения на всех дорогах Украины, ведь государство переходит на зимний период.
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Прогноз погоды в Украине на 17 октября
Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. В южной части, восточных, Днепропетровской, ночью и в Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса, в большинстве северных областей температура +1...+6 (на поверхности почвы заморозки 0...-3), на остальной территории +3...+8; днем в Украине +7...+12, на Закарпатье до +15 градусов.
Прогноз погоды на 17 октября в Киеве и в столичном регионе
Здесь также должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12; в Киеве ночью +3...+5, днем около +10 градусов.
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях
Ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18-19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных областей сильные заморозки 0...-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).
Погода в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +12...+14
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +9...+11
- Черновцы +9...+11
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +9...+11
- Ровно +9...+11
- Житомир +9...+11
- Винница +9...+11
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +8...+10
- Чернигов +8...+10
- Сумы +7...+9
- Полтава +9...+11
- Днепр +9...+11
- Запорожье +10...+12
- Донецк +8...+10
- Луганск +8...+10
- Харьков +8...+10