Почти тропические дожди и грозы: какой будет погода в Украине 27 августа
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 27 августа, нас снова ждет жара. По всей Украине столбики термометров остановятся на отметке +30. Однако во многих регионах пройдут дожди и даже грозы.
Нас испытывают и жара, и сосед-агрессор. 24 Канал собрал советы, как пережить жаркую погоду. Держимся и донатим на ВСУ!
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Прогноз погоды в Украине на сутки 27 августа
Синоптики прогнозируют переменную облачность. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, на юге страны до +23 градусов; днем +29...+34 градусов, на высокогорье Карпат +20...+25 градусов.
Прогноз погоды на 27 августа в Киеве и столичном регионе
Здесь ждем переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20, днем +29...+34; в Киеве ночью +18...+20, днем +31...+33 градуса.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
26 – 29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, 29 августа Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в областных центрах
- Киев +31...+33
- Ужгород +28...+30
- Львов +28...+30
- Ивано-Франковск +28...+30
- Тернополь +28...+30
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +29...+31
- Ровно +29...+31
- Житомир +31...+33
- Винница +31...+33
- Одесса +27...+29
- Николаев +30...+32
- Херсон +30...+32
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +31...+33
- Черкассы +31...+33
- Чернигов +31...+33
- Сумы +31...+33
- Полтава +31...+33
- Днепр +31...+33
- Запорожье +31...+33
- Донецк +31...+33
- Луганск +31...+33
- Харьков +31...+33