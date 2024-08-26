Почти тропические дожди и грозы: какой будет погода в Украине 27 августа

Во вторник, 27 августа, нас снова ждет жара. По всей Украине столбики термометров остановятся на отметке +30. Однако во многих регионах пройдут дожди и даже грозы.

Нас испытывают и жара, и сосед-агрессор. 24 Канал собрал советы, как пережить жаркую погоду. Держимся и донатим на ВСУ!

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Прогноз погоды в Украине на сутки 27 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, на юге страны до +23 градусов; днем +29...+34 градусов, на высокогорье Карпат +20...+25 градусов.

Прогноз погоды на 27 августа в Киеве и столичном регионе

Здесь ждем переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20, днем +29...+34; в Киеве ночью +18...+20, днем +31...+33 градуса.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

26 – 29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, 29 августа Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

Киев +31...+33

Ужгород +28...+30

Львов +28...+30

Ивано-Франковск +28...+30

Тернополь +28...+30

Черновцы +30...+32

Хмельницкий +30...+32

Луцк +29...+31

Ровно +29...+31

Житомир +31...+33

Винница +31...+33

Одесса +27...+29

Николаев +30...+32

Херсон +30...+32

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +31...+33

Черкассы +31...+33

Чернигов +31...+33

Сумы +31...+33

Полтава +31...+33

Днепр +31...+33

Запорожье +31...+33

Донецк +31...+33

Луганск +31...+33

Харьков +31...+33

Прогноз погоды в Украине на 27 августа / Укргидрометцентр