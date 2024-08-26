Нас випробовують і спека, і сусідка-агресорка. 24 Канал зібрав поради, як пережити жарку погоду. Тримаймося та донатьмо на ЗСУ!
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Прогноз погоди в Україні на добу 27 серпня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, на півдні країни до +23 градусів; удень +29...+34 градусів, на високогір'ї Карпат +20...+25 градусів.
Прогноз погоди на 27 серпня у Києві та столичному регіоні
Тут чекаємо на мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20, вдень +29...+34; у Києві вночі +18...+20, вдень +31...+33 градуси.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
26 – 29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, 29 серпня Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в обласних центрах
- Київ +31...+33
- Ужгород +28...+30
- Львів +28...+30
- Івано-Франківськ +28...+30
- Тернопіль +28...+30
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +29...+31
- Рівне +29...+31
- Житомир +31...+33
- Вінниця +31...+33
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +30...+32
- Херсон +30...+32
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +31...+33
- Черкаси +31...+33
- Чернігів +31...+33
- Суми +31...+33
- Полтава +31...+33
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +31...+33
- Харків +31...+33
Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / Укргідрометцентр