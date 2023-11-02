Какую часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на 3 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 3 ноября, ,будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах возможны осадки.
В пятницу ветер будет юго-восточным со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В Житомирской и Винницкой области возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
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Где ожидаются осадки 3 ноября
На Западе, Востоке и в юго-восточных областях пройдут дожди. Также, согласно карте Укргидрометцентра, осадки также возможны на Юге и в Кировоградской области. В других регионах осадки не ожидаются.
Ночная температура на Западе составит +8…+6. Днем в западных областях потеплеет до +13…+16, а в Ужгороде температура может подняться до +18. В Карпатах ночью похолодает до +5…0, а днем потеплеет до +8…+13. На Севере ночью будет +6…+3, а днем +11…+14. В Центре ночью столбики термометров будут показывать +6…+4. Днем там в среднем потеплеет до +12…+14. На Востоке ночная температура снизится до +6…+3. В восточных областях днем будет +9…+12. На Юге ночью похолодает до +11…+9. Дневная температура там составит +15…+18, кроме Херсонщины, где столбики термометров могут показать +13.
Какая будет погода на Киевщине
В Киевской области переменная облачность. Осадков в столичном регионе не ожидается.
На Киевщине ночная температура составит +8…+3, а днем воздух прогреется до +10…+15. В Киеве ночью похолодает до +6…+4. Днем в столице столбики термометров будут показывать +12…+14.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики объявили на Западе I (желтый) уровень угрозы на 3 ноября. Все из-за порывов ветра, которые будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Западе / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +16...+18
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +12...+14
- Винница +12...+14
- Одесса +17...+19
- Николаев +16...+18
- Херсон +11...+13
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +14...+16
- Черкассы +12...+14
- Чернигов +11...+13
- Сумы +11...+13
- Полтава +11...+13
- Днепр +11...+13
- Запорожье +11...+13
- Донецк +9...+11
- Луганск +9...+11
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды в Украине на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра