Ограничения чрезвычайной ситуации перестанут действовать в 7 часов утра в четверг. Президент уже подписал соответствующий указ.

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Где отменят чрезвычайную ситуацию

  • в Западноказахстанской области;
  • в Павлодарской области;
  • в Североказахстанской области.

Заметим, чрезвычайную ситуацию по всему Казахстану ввели 5 января. Сначала ограничения были установлены в Алматы, Мангистаунской области и Нур-Султане, однако впоследствии их распространили на всю территорию страны.

Ограничения предусматривают:

  • комендантское время с 23:00 до 7:00 и создание комендатур во главе с начальниками полиции;
  • запрещение массовых мероприятий;
  • ограничение на передвижение;
  • ограничение въезда и выезда в регионы;
  • проверка документов, вещей и транспорта;
  • запрет продажи оружия и боеприпасов;
  • установление особого режима обращения алкоголя и медицинских препаратов;
  • возможно изъятие у жителей оружия.

Войска ОДКБ покинут страну

Токаев заявил, что так называемые "миротворцы" ОДКБ завершили свою "миссию" и "стабилизировали" ситуацию в Казахстане. Поэтому уже 13 января они начнут покидать страну.

Уход войск будет происходить в несколько этапов, они полностью покинут страну якобы через 10 дней.

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