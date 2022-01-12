Ограничения чрезвычайной ситуации перестанут действовать в 7 часов утра в четверг. Президент уже подписал соответствующий указ.

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Где отменят чрезвычайную ситуацию

в Западноказахстанской области;

в Павлодарской области;

в Североказахстанской области.

Заметим, чрезвычайную ситуацию по всему Казахстану ввели 5 января. Сначала ограничения были установлены в Алматы, Мангистаунской области и Нур-Султане, однако впоследствии их распространили на всю территорию страны.

Ограничения предусматривают:

комендантское время с 23:00 до 7:00 и создание комендатур во главе с начальниками полиции;

запрещение массовых мероприятий;

ограничение на передвижение;

ограничение въезда и выезда в регионы;

проверка документов, вещей и транспорта;

запрет продажи оружия и боеприпасов;

установление особого режима обращения алкоголя и медицинских препаратов;

возможно изъятие у жителей оружия.

Войска ОДКБ покинут страну

Токаев заявил, что так называемые "миротворцы" ОДКБ завершили свою "миссию" и "стабилизировали" ситуацию в Казахстане. Поэтому уже 13 января они начнут покидать страну.

Уход войск будет происходить в несколько этапов, они полностью покинут страну якобы через 10 дней.

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