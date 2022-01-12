Обмеження надзвичайної ситуації перестануть діяти о 7 годині ранку в четвер. Президент вже підписав відповідний указ.
Цікаво З охороною та гелікоптерами: Токаєв вперше від початку сутичок приїхав в Алмати
Де скасовують надзвичайну ситуацію
- Західноказахстанській області;
- Павлодарській області;
- Північноказахстанській області.
Зауважимо, надзвичайну ситуацію по всьому Казахстану запровадили 5 січня. Спершу обмеження встановили в Алмати, Мангістаунській області та Нур-Султані, однак згодом їх поширили на всю територію країни.
Обмеження передбачають:
- комендантську годину з 23:00 до 7:00 та створення комендатур на чолі з начальниками поліції;
- заборону масових заходів;
- обмеження на пересування;
- обмеження в'їзду та виїзду в регіонах;
- перевірка документів, речей та транспорту;
- заборона продажу зброї та боєприпасів;
- установлення особливого режиму обігу алкоголю та медичних препаратів;
- можливе вилучення у мешканців зброї.
Війська ОДКБ покинуть країну
Токаєв заявив, що так звані "миротворці" ОДКБ завершили свою "місію" й "стабілізували" ситуацію в Казахстані. Тому вже 13 січня вони почнуть покидати країну.
Відхід військ відбуватиметься у кілька етапів, вони повністю залишать країну нібито через 10 днів.
Протести в Казахстані: головне
- Приводом для масових протестів стало різке підвищення ціни на газ. Однак згодом активісти висунули низку вимог до влади. Зокрема, відставка уряду, підвищення зарплат та пенсій, зменшення податків тощо.
- 5 січня між мітингувальниками та силовиками виникли сутички. Активісти брали штурмом адміністративні будівлі. Уночі проти 6 січня в Алмати панувало мародерство.
- Точна кількість жертв невідома, однак випадкові кулі смертельно поранили кількох дітей.
- Через те, що казахські військові не хотіли стріляти у власний народ, Токаєв звернувся до країн ОДКБ з проханням надати військову допомогу.
- За офіційними даними, в Казахстан прибули 2 тисячі "миротворців". До речі, їм дозволяли стріляти в людей.
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