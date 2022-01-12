Обмеження надзвичайної ситуації перестануть діяти о 7 годині ранку в четвер. Президент вже підписав відповідний указ.

Цікаво З охороною та гелікоптерами: Токаєв вперше від початку сутичок приїхав в Алмати

Де скасовують надзвичайну ситуацію

  • Західноказахстанській області;
  • Павлодарській області;
  • Північноказахстанській області.

Зауважимо, надзвичайну ситуацію по всьому Казахстану запровадили 5 січня. Спершу обмеження встановили в Алмати, Мангістаунській області та Нур-Султані, однак згодом їх поширили на всю територію країни.

Обмеження передбачають:

  • комендантську годину з 23:00 до 7:00 та створення комендатур на чолі з начальниками поліції;
  • заборону масових заходів;
  • обмеження на пересування;
  • обмеження в'їзду та виїзду в регіонах;
  • перевірка документів, речей та транспорту;
  • заборона продажу зброї та боєприпасів;
  • установлення особливого режиму обігу алкоголю та медичних препаратів;
  • можливе вилучення у мешканців зброї.

Війська ОДКБ покинуть країну

Токаєв заявив, що так звані "миротворці" ОДКБ завершили свою "місію" й "стабілізували" ситуацію в Казахстані. Тому вже 13 січня вони почнуть покидати країну.

Відхід військ відбуватиметься у кілька етапів, вони повністю залишать країну нібито через 10 днів.

Протести в Казахстані: головне

Це може вас зацікавити – наслідки протестів у Казахстані: відео