Обмеження надзвичайної ситуації перестануть діяти о 7 годині ранку в четвер. Президент вже підписав відповідний указ.

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Де скасовують надзвичайну ситуацію

Західноказахстанській області;

Павлодарській області;

Північноказахстанській області.

Зауважимо, надзвичайну ситуацію по всьому Казахстану запровадили 5 січня. Спершу обмеження встановили в Алмати, Мангістаунській області та Нур-Султані, однак згодом їх поширили на всю територію країни.

Обмеження передбачають:

комендантську годину з 23:00 до 7:00 та створення комендатур на чолі з начальниками поліції;

заборону масових заходів;

обмеження на пересування;

обмеження в'їзду та виїзду в регіонах;

перевірка документів, речей та транспорту;

заборона продажу зброї та боєприпасів;

установлення особливого режиму обігу алкоголю та медичних препаратів;

можливе вилучення у мешканців зброї.

Війська ОДКБ покинуть країну

Токаєв заявив, що так звані "миротворці" ОДКБ завершили свою "місію" й "стабілізували" ситуацію в Казахстані. Тому вже 13 січня вони почнуть покидати країну.

Відхід військ відбуватиметься у кілька етапів, вони повністю залишать країну нібито через 10 днів.

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