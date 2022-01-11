Токаев назначил новое правительство: руководители ключевых должностей не изменились

11 января 2022 , 15:06
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Источник:

сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новое правительство страны. В то же время на ключевых должностях остались те же чиновники, которые были при предыдущем кабмине.

Главой нового-старого правительства Казахстана стал Алихан Смаилов. При этом, из 16 министров назначили всего 7 новых.

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Новое правительство Казахстана

  • Министром обороны стал Бектанов Мурат.
  • Тургумбаев Ерлан – министр внутренних дел.
  • Умаров Аскар – министр информации и общественного развития.
  • Карашукеев – министр сельского хозяйства.
  • Мусин Канат – министр юстиции.
  • Аймагамбетов Асхат – министр образования и науки.
  • Гиният Ажар-министр здравоохранения.
  • Шапкенов Серик – министр труда и социальной защиты населения Казахстана.
  • Ускенбаев Каирбек – министр промышленности и инфраструктурного развития.
  • Жамаубаев Ерулан – министр финансов.
  • Абаев Даурен – министр культуры и спорта.
  • Ильин Юрий – министр по чрезвычайным ситуациям.
  • Куантиров Алибек – министр национальной экономики.
  • Мусин Багдат – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
  • Брекешев Сериккали – министр экологии, геологии и природных ресурсов.
  • Акчулаков Болат – министр энергетики Республики Казахстан.

Новых лиц мало

Как передает телеграм-канал Orda, большинство старых министров остались при должностях. Среди 7 новых лиц, в частности, министр информации и общественного развития Аскар Умаров, заменивший на посту Аиду Балаеву.

И. о. министра здравоохранения был Жандос Буркитбаев, а стала Ажар Гиният. Министром культуры и спорта была Актоты Раимкулова, стал Даурен Абаев.

На посту министр национальной экономики был Асет Иргалиев, а стал Алибек Куантыров. Министерство индустрии и инфраструктурного развития возглавлял Бейбут Атамкулов, а теперь – Каирбек Ускенбаев.

Министром энергетики был Магзум Мирзагалиев, а стал Болат Акчулаков. Министром юстиции был Марат Бекетаев, а стал Канат Мусин.

Что происходит в Казахстане

  • На фоне массовых протестов в стране президент Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства страны и подписал соответствующий указ.
  • Согласно президентскому указу, временно исполнял обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов, которого со временем назначили новым главой правительства. Остальные члены правительства должны были оставаться на должностях до назначения нового состава.
  • Также казахский президент Касым-Жомарт Токаев запретил повышать зарплаты политикам и чиновникам до 2027 года. Он заявил, что считает действующие суммы "достаточными".

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Автор: Оксана Княжик