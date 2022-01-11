Токаев обвинил всех в "провалах власти", но сам пообещал реформы аж в сентябре

В государственном кризисе в Казахстане Касым Жомарт-Токаев пытается обвинить всех подряд: мелких чиновников, олигархов, "иностранных террористов". Из-за этого президент пообещал провести в Казахстане "пакет политических реформ".

Реформы будут аж в сентябре

11 января премьер-министром Казахстана назначили Алихана Смаилова. Политик подчеркнул, что это для него – большая ответственность.

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По данным телеграм-канала "Vласть о главном", пакет политических реформ презентуют в сентябре 2022 года. Это произойдет во время очередного послания к народу.

Президент Казахстана выступил на заседании Мажилиса – нижней палаты парламента. Во время своего выступления политик пожаловался на все органы власти.

Что Токаев заявил в Мажилисе:

следует пересмотреть работу силовиков;

надо быть готовым к "террористической атаке";

Нацгвардию будут укреплять;

состоится "ревизия реформ": работа с армией, пограничниками;

надо делать "дела", чтобы доходы населения росли.

Кроме того, политик заявил, что у власти, мол, "неправильное представление о жизни простых людей". Обвинил он в этом "некоторые государственные органы". Виновными, по мнению Токаева, являются и олигархи, крупные предприятия и даже государственный банк. Словом, все – только не он сам.

Ситуация в Казахстане: главное

3 января в стране вспыхнули масштабные протесты. Однако впоследствии активисты выдвинули ряд требований, среди которых – очищение власти.

5 января Токаев обратился к странам ОДКБ и попросил ввести войска на территорию страны. Протестующих политик назвал "террористами".

Для подавления протестов Россия начала направлять так называемых "миротворцев". Им разрешили открывать огонь, ведь казахские военные отказывались стрелять в собственный народ.

Официально в Казахстане сейчас находится более 2 тысяч "миротворцев" ОДКБ.

Во время протестов погибли и силовики, и протестующие. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.

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