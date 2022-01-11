Токаев обвинил всех в "провалах власти", но сам пообещал реформы аж в сентябре
Источник:24 канал
В государственном кризисе в Казахстане Касым Жомарт-Токаев пытается обвинить всех подряд: мелких чиновников, олигархов, "иностранных террористов". Из-за этого президент пообещал провести в Казахстане "пакет политических реформ".
Реформы будут аж в сентябре
11 января премьер-министром Казахстана назначили Алихана Смаилова. Политик подчеркнул, что это для него – большая ответственность.
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По данным телеграм-канала "Vласть о главном", пакет политических реформ презентуют в сентябре 2022 года. Это произойдет во время очередного послания к народу.
Президент Казахстана выступил на заседании Мажилиса – нижней палаты парламента. Во время своего выступления политик пожаловался на все органы власти.
Что Токаев заявил в Мажилисе:
- следует пересмотреть работу силовиков;
- надо быть готовым к "террористической атаке";
- Нацгвардию будут укреплять;
- состоится "ревизия реформ": работа с армией, пограничниками;
- надо делать "дела", чтобы доходы населения росли.
Кроме того, политик заявил, что у власти, мол, "неправильное представление о жизни простых людей". Обвинил он в этом "некоторые государственные органы". Виновными, по мнению Токаева, являются и олигархи, крупные предприятия и даже государственный банк. Словом, все – только не он сам.
Ситуация в Казахстане: главное
- 3 января в стране вспыхнули масштабные протесты. Однако впоследствии активисты выдвинули ряд требований, среди которых – очищение власти.
- 5 января Токаев обратился к странам ОДКБ и попросил ввести войска на территорию страны. Протестующих политик назвал "террористами".
- Для подавления протестов Россия начала направлять так называемых "миротворцев". Им разрешили открывать огонь, ведь казахские военные отказывались стрелять в собственный народ.
- Официально в Казахстане сейчас находится более 2 тысяч "миротворцев" ОДКБ.
- Во время протестов погибли и силовики, и протестующие. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
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