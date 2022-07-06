Путин передал привет Казахстану и ЕС: что случилось

Россия передает очередной привет Казахстану. И не только, Европейскому Союзу тоже.

Фактически – это угроза потери на европейском рынке 7 – 8 миллионов тонн нефти в месяц. Последствия понятны.

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Почему?

Потому что президент Казахстана Токаев провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем и фактически намекнул, что Казахстан готов заменить нефть из России на рынке Евросоюза.

И это практически происходит (смотрите нашу таблицу).

Таблица из фейсбука Андрея Клименко

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Прогнозы

Мы, кстати, прогнозировали такое развитие событий уже не в первый раз (смотрите фото – прогноз от 26/06/2022).

Прогноз из фейсбука Андрея Клименко

На следующем фото – наш прогноз от 23/05/2022…

Прогноз из фейсбука Андрея Клименко

Следовательно, Россия пытается экстренными мерами немедленно указать Казахстану его стойло в российской конюшне. Меры экстраординарные. Это 2/3 нефтяного экспорта Казахстана. Конечно, казахи постараются немедленно искать альтернативные пути. На Каспии они столкнутся с той же РФ...

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