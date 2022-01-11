Токаев прекратил работу компании, которую связывают с дочерью Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев в январе 2022 года поручил прекратить работу компании "Оператор РОП". Ее связывают с младшей дочерью Нурсултана Назарбаева – Алией.

Президент заявил, что деятельность "Оператора РОП" вызывает много вопросов у предпринимателей и в целом у общества. По словам политика, дошло до того, что против компании организовали определенное общественное движение.

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Я поручаю правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором "Оператором РОП". Этим должна заниматься государственная организация,

– сообщил Токаев.

"Оператору РОП" платят утилизационный сбор

История компании "Оператор РОП" началась еще в 2015 году.

Частная компания взимала утилизационный сбор. Его размер составлял от 1 до 9 тысяч долларов.

По официальным данным, эти деньги направили на создание инфраструктуры, необходимой для сбора, переработки и утилизации отходов.

Сама Алия публично не комментировала сообщения о причастности к компании. В то же время СМИ сообщили, что имеются правдивые свидетельства причастности дочери Назарбаева к "Оператор РОП".

Алия вывела из Казахстана сотни миллионов долларов

Алия Назарбаева вывела из Казахстана сотни миллионов долларов. Сначала она якобы продала часть пакетов акций, которые были в ее распоряжении, и получила за них примерно 325 миллионов долларов.

Впоследствии Алия основала фонд в Лихтенштейне и доверила своим советникам 150 миллионов долларов.

После этого Назарбаева порадовала себя дорогими покупками. В частности, приобрела поместье в Великобритании и самолет Bombardier Challenger.

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