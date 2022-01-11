Президент заявив, що діяльність "Оператора РОП" викликає багато питань у підприємців та загалом суспільства. За словами політика, дійшло до того, що проти компанії організували певний громадський рух.
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Я доручаю уряду вжити заходи щодо припинення адміністрування утилізаційного збору та розпорядження утилізаційним збором "Оператором РОП". Цим має займатися державна організація,
– повідомив Токаєв.
"Оператору РОП" сплачують утилізаційний збір
- Історія компанії "Оператор РОП" розпочалася ще у 2015 році.
- Приватна компанія стягувала утилізаційний збір. Його розмір становив від 1 до 9 тисяч доларів.
- За офіційними даними, ці гроші спрямовували на створення інфраструктури, необхідної для збору, перероблювання та утилізації відходів.
- Сама Алія публічно не коментувала повідомлення про причетність до компанії. Водночас ЗМІ повідомили, що наявні правдиві свідчення причетності доньки Назарбаєва до "Оператор РОП".
Алія вивела з Казахстану сотні мільйонів доларів
- Алія Назарбаєва вивела з Казахстану сотні мільйонів доларів. Спершу вона начебто продала частину пакетів акцій, що були в її розпорядженні та отримала за них приблизно 325 мільйонів доларів.
- Згодом Алія заснувала фонд у Ліхтенштейні та довірила своїм радникам 150 мільйонів доларів.
- Після цього Назарбаєва потішила себе дорогими покупками. Зокрема, придбала маєток у Великій Британії та літак Bombardier Challenger.
Історія Назарбаєва: дивіться відео