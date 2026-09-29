Касым-Жомарт Токаев озвучил свою позицию на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине. Казахстанский лидер считает нереалистичным немедленное прекращение войны, поэтому предлагает заморозить конфликт.

Что заявили лидеры Казахстана и Германии

"Мы настаиваем на том, чтобы каждая страна сохраняла свою территориальную целостность. Я говорил не о том, чтобы война прекратилась как можно скорее – да, я понимаю, что в современных условиях это несколько нереалистично, – а о замораживании военных действий, чтобы затем перейти к дипломатии и переговорам", – отметил Токаев.

Помимо призывов к переговорам, он неожиданно выразил восхищение главой Кремля и назвал Путина "наиболее приемлемой политической фигурой" для Европы и всего мира.

Я знаю его очень хорошо, и он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей,

– заявил казахстанский президент.

В свою очередь Фридрих Мерц категорически не согласился с такой риторикой. Канцлер подчеркнул, что Россия сейчас абсолютно не заинтересована в мирном урегулировании. По его словам, недавняя встреча главы МИД Германии с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке лишь подтвердила нежелание Москвы вести серьезный диалог. Мерц в очередной раз призвал Россию вернуться за стол переговоров и пообещал дальнейшую поддержку Украине.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление казахстанского президента. Еще в июле во время визита в Омск он предлагал вернуться к так называемой "стамбульской формуле" и хвалил Путина за дипломатическую гибкость.