Касим-Жомарт Токаєв озвучив свою позицію на спільній пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні. Казахський лідер вважає нереалістичним негайне припинення війни, тому пропонує заморозити конфлікт.

Що заявили лідери Казахстану та Німеччини

"Ми наполягаємо на тому, щоби кожна країна зберігала свою територіальну цілісність. Я говорив не про те, щоб війна припинилася якнайшвидше – так, я розумію, що в сучасних умовах це дещо нереалістично, – а про заморожування військових дій, щоб потім перейти до дипломатії та переговорів", – зазначив Токаєв.

Окрім закликів до переговорів, він несподівано висловив захоплення очільником Кремля та назвав Путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" для Європи та всього світу.

Я знаю його дуже добре, і він володіє найнеобхіднішими якостями для керівника великої держави зі складною історією,

– заявив казахстанський президент.

Натомість Фрідріх Мерц категорично не погодився з такою риторикою. Канцлер наголосив, що Росія зараз абсолютно не зацікавлена у мирному врегулюванні. За його словами, нещодавня зустріч глави МЗС Німеччини з Сергієм Лавровим у Нью-Йорку лише підтвердила небажання Москви вести серйозний діалог. Мерц вкотре закликав Росію повернутися за стіл переговорів та пообіцяв подальшу підтримку Україні.

Варто зазначити, що це не перша подібна заява казахського президента. Ще в липні під час візиту до Омська він пропонував повернутися до так званої "стамбульської формули" та хвалив Путіна за дипломатичну гнучкість.