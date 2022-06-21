Токаев сидел с холодным безумием от имперского поноса Путина, – Пионтковский

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев недавно отметился смелыми заявлениями, которые выразил в присутствии Владимира Путина. Вероятно, нам не нужно недооценивать второй фронт.

Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, все в восторге от выступления президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме.

Так и не научился произносить имя президента Казахстана: эпическое видео позора Путина

Имперский понос Путина

Пионтковский поделился первым впечатлением от выступления Токаева в Петербурге. Он подчеркнул, что это был единственный человек, говоривший великолепным русским языком, который на фоне "полублатной путинской фени" звучал, как некая "живая вода".

Я смотрел большую часть этого взгляда. Токаев сидел с каменным лицом с холодным безумием от имперского поноса Путина о великой России и о том, как она возвращает свои земли,

– отметил публицист.

Токаев "обул" Путина

Как заметил Пионтковский, конечно, Токаев понимал, что говорится также и о территориях северного Казахстана. Однако в своем выступлении он изрядно "обул" Путина, в частности, и во многих дополнительных интервью, которые он давал после форума.

Читайте также Токаев отказался от русского ордена Александра Невского

"Есть сюжет, где Токаев в каких-то кремлевских кулуарах объясняет российскому журналисту, что Казахстан не должен никому благодарить. И не понимает, почему россияне считают, что они должны быть им благодарны", – заметил публицист.

Общее дело Казахстана и Китая

Кроме того, Пионтковский подчеркнул, что Токаев в каждом абзаце своего выступления упоминал своего товарища и лидера Китая Си Цзиньпиня. В то же время объяснял общее видение Китая и Казахстана по поводу многих важных сейчас вещей.

Токаев даже не опустился до того, чтобы называть грязные названия, придуманные оккупантами своим недообразованием. Он сказал только квазиреспублики в Луганской и Донецкой областях,

– подчеркнул публицист.

По мнению Пионтковского, Казахстан – это второй фронт, за которым стоит великий Китай. В то же время, он отметил, что все этот фронт недооценивают.

Пионтковский рассказал о громких заявлениях Токаева: смотрите видео



Скандальные заявления президента Казахстана: что известно