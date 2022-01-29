Токаев убеждает, что войска ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что Россия не выдвигала никаких условий перед введением войск ОДКБ в Казахстан. Более того, глава государства убеждает в том, что они не произвели ни одного выстрела.

Об этом Токаев сообщил в интервью телеканалу "Хабар-24". Москва, говорит президент, не выдвинула никаких предварительных условий перед отправкой войск в Казахстан.

На тему Пытки, похищения и убийства: жители Казахстана раскрыли подробности кровавых событий в стране

Токаев убеждает, что с Россией только "дружеские отношения"

Токаев убеждает, что в Кремле ничего не говорили о том, что "рассчитаться придется потом". Это, уверен глава государства, потому, что Россия для Казахстана – союзное государство. Хотя в СМИ активно писали о том, что теперь Нур-Султан постоянно будет идти на уступки Москве после этой военной услуги.

Президент Казахстана заверил, что войска ОДКБ "вели себя мирно" на казахской территории. Мол, никакого выстрела они не произвели. Якобы только прибытие "миротворцев" оказало психологическое давление на "бандитов"

С самого начала была достигнута договоренность, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл,

– сказал Токаев.

Контингент ОДКБ покинул Казахстан 19 января

Контингент ОДКБ прибыл на территорию Казахстана 5 января – после того как с этой просьбой Токаев обратился в страны Организации Договора о коллективной безопасности. Вывели всех военных 19 января.

Читайте также ОДКБ – это как "Вагнер": что нужно знать о российских "миротворцах" в Казахстане

Что известно о миссии войск ОДКБ на территории Казахстана:

5 января президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих "террористами" и попросил помощи у стран ОДКБ.

Первой начала отправлять десантников и военную технику в Казахстан Россия.

Эти так называемые миротворцы должны были охранять административные здания, однако разрешение стрелять им предоставили.

Токаев заявил о том, что миссия завершилась, 13 января начался вывод войск.

О выводе войск ОДКБ из Казахстана: смотрите об этом в WTF