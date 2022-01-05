Буду действовать максимально жестко, – Токаев останется в столице, что бы ни случилось

Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о якобы побеге из Казахстана. Президент подчеркнул, что будет находиться в столице, "что бы ни случилось" и пообещал жесткие меры.

Соответствующее заявление сделал Токаев во время выступления в среду, 5 января. Президент обратился к народу на фоне всколыхнувших страну массовых протестов.

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Токаев возглавил Совет безопасности

Президент сообщил, что лично возглавит Совбез Казахстана. Ранее этот пост занимал Нурсултан Назарбаев.

Как глава государства и с сегодняшнего дня главе Совбеза я намерен действовать максимально жестко,

– заметил Токаев.

Он также пообещал, что уже в ближайшее время озвучит новые предложения относительно политической трансформации Казахстана.

Ранее президент заявил, что готов обсудить проведение новых парламентских выборов.

Выступление Токаева: смотрите видео

Украинцев призвали не ехать в Казахстан

Посольство Украины в Казахстане обратилось к украинцам. Их призвали отложить путешествие в Казахстан из-за происходящих в стране массовых протестов.

На территории Алматы и двух регионов был введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать с 5 января по 19 января 2022 года.

Больше о протестах в Казахстане в нашем сюжете: смотрите видео

Массовые протесты всколыхнули страну из-за повышения почти в 2 раза цены на сжиженный газ. В целом цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Однако Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не утихли даже, несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.