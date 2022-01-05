Токаев из-за протестов обратился в ОДКБ и просит военную помощь
Источник:"24 хабар"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает уместным обращение к странам ОДКБ. Также он назвал это обращение своевременным.
Как сказал президент Казахстана, он уже обратился к главам государств ОДКБ. Об этом Токаев заявил в обращении к нации, которое транслировали СМИ.
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Президент назвал протесты "террористической угрозой"
Токаев попросил членов ОДКБ содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы". Так президент охарактеризовал протесты в стране.
Ведут бои с курсантами училищ, продолжается бой под Алматы с подразделением ВДВ. Поэтому я считаю, что эти террористические банды международные, они прошли подготовку за границей, их нападение на Казахстан следует рассматривать как акт агрессии. Поэтому я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы,
– сказал Токаев.
По словам президента, в Казахстане идет антитеррористическая операция.
Главное о протестах в стране
- Акции протеста проходят в Казахстане с 3 января. Причиной поначалу было повышение цены на газ. Впоследствии власти отменили повышение стоимости газа, в отставку ушло правительство.
- Однако протесты набирают обороты, и требования казахов направлены на изменение политической системы. Президент Токаев пообещал жесткую реакцию на действия митингующих.
- Токаев сам возглавил Совбез страны, в этой должности он заменил Нурсултана Назарбаева.
- Казахские митингующие продолжают штурмовать административные здания в Алматы. Демонстрантам удалось захватить помещение Комитета национальной безопасности.