В Токио вспыхнули протесты перед закрытием Олимпиады-2020: фото

В столице Японии, где как раз завершились Олимпийские игры, вспыхнули массовые протесты. Митингующие требовали отменить Паралимпийские игры, которые должны начаться 24 августа.

Протесты вспыхнули как раз возле Национального стадиона, где и происходило закрытие Олимпиады-2020.

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Требования протестующих

Люди призвали отменить Паралимпийские игры, которые запланированы в Токио на 24 августа – 5 сентября. Протестующие аргументируют это тем, что в Японии стремительно увеличилось количество больных COVID-19.

Согласно данным Worldometers , в последние дни в Японии действительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ежедневно там фиксируют 10–15 тысяч новых больных.

Несмотря на жесткий контроль, COVID-19 на Олимпиаде подхватили журналисты, спортсмены и персонал.

Протесты в Токио/ Фото AP, Getty Images

Протесты были и перед Олимпиадой-2020

В Токио 23 июля люди вышли на митинг, выступая против проведения летних Олимпийских игр-2020. Митингующие призвали потратить деньги не на спортивное мероприятие, а на борьбу с пандемией коронавируса. Демонстранты держали в руках плакаты и скандировали соответствующие лозунги.

Заметим, такой митинг проходил не впервые. Японцы протестовали против Олимпиады еще за 3 месяца до ее начала, когда страна расширила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.