Токмак держится, но ситуация сложная – заммэра

В Токмаке Запорожской области продолжаются серьезные бои. Убитые есть среди наших военных, российских, а также мирных жителей.

Без интернета и связи: какова ситуация в Токмаке

Город уже пережил авиа обстрелы, танковые бои и артиллерийские. Об этом заявил заместитель мэра Токмака Владимир Харлов.

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4-й день проблемы со светом, нет мобильной связи и интернета,

– сказал Харлов.

Свет в отдельных частях города восстановили. С руководством аптек провели беседу, чтобы продавали лекарства. В Токмаке организовали отряды добровольцев, патрулирующих город от мародеров.

Харлов добавил, что город окружен российскими оккупантами. Вся местная власть находится в Токмаке, никто никуда не уехал. Руководство не сотрудничает с захватчиками и на контакт не идет.

На здании исполкома и на центральной площади развевается украинский флаг.

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