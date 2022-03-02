Без інтернету та зв'язку: яка ситуація у Токмаку

Місто вже пережило авіаобстріли, танкові бої та артилерійські. Про це заявив заступник мера Токмаку Володимир Харлов.

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4-й день проблеми зі світлом, немає мобільного зв'язку та інтернету,

– сказав Харлов.

Світло в окремих частинах міста відновили. З керівництвом аптек провели бесіду, щоб продавали ліки. У Токмаку організували загони добровольців, які патрулюють місто від мародерів.

Харлов додав, що місто оточене російськими окупантами. Уся місцева влада перебуває у Токмаку, ніхто нікуди не виїхав. Керівництво не співпрацює з загарбниками й на контакт не йде.

До речі, на будівлі виконкому та на центральній площі майорить український прапор.

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