В Токмаке на Запорожье массово орудуют российские военные

В городе Токмак Запорожской области по состоянию на 12: 25 продолжаются бои. Сейчас его захватили российские военные.

На другой территории Пологовского района восстановили электро- и водоснабжение. Также там доступен интернет.

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Однако связь с Токмаком пока отсутствует.

Заметим, утром 27 февраля российские оккупанты нанесли авиаудары по южным окраинам Запорожья. К счастью, никто не пострадал.



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