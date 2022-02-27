В Токмаке на Запорожье массово орудуют российские военные
27 февраля 2022 , 13:18Читати новину українською
Источник:Суспільне Запоріжжя
В городе Токмак Запорожской области по состоянию на 12: 25 продолжаются бои. Сейчас его захватили российские военные.
На другой территории Пологовского района восстановили электро- и водоснабжение. Также там доступен интернет.
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Однако связь с Токмаком пока отсутствует.
Заметим, утром 27 февраля российские оккупанты нанесли авиаудары по южным окраинам Запорожья. К счастью, никто не пострадал.
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