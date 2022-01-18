Толкали журналиста канала Мураева на акции сторонников Порошенко: за дело взялась полиция

Полиция Киева открыла дело относительно препятствования работе журналиста пророссийского телеканала "НАШ" Тимура Страхова. Инцидент произошел 17 января во время акции сторонников пятого президента Петра Порошенко.

Во время прямого эфира митингующие оттеснили журналиста и отправили "к Мураеву". Правоохранители сразу начали проверку и открыли дело о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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Полиция выясняет обстоятельства

Виновники инцидента могут заплатить 850 гривен штрафа. Также их могут арестовать на срок до шести месяцев или ограничить свободу до трех лет.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и производят необходимые следственные действия, чтобы честно во всем разобраться.

Что известно о корреспонденте

Как сообщает "Детектор медиа", речь идет о журналисте канала "НАШ" Тимуре Страхове. В 20:44 17 января он проводил прямое включение со студией и рассказывал о событиях под судом.

НАШ – пророссийский новостно-политический телеканал в Украине, принадлежащий политику Евгению Мураеву. Он отличался скандальными антиукраинскими заявлениями. Канал начал вещание в ноябре 2018 года на базе женского канала Maxxi TV.

Журналист хотел отойти от митингующих, чтобы продолжить рассказ и взять комментарии у людей. Но к нему подошли более агрессивные мужчины. Они уже толкались и кричали "позор", пока корреспондент уходил из толпы. В то же время были и те, кто пытался утихомирить тех, кто толкался.

Через некоторое время Тимур Страхов снова включился в эфир и заверил, что с ним все хорошо.

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Петра Порошенко привлекли к ответственности, подозревая в причастности к "угольной схеме".

Печерский суд должен был 17 января объявить решение о мере пресечения для Петра Порошенко. У здания суда было много сторонников пятого президента, однако со временем люди начали расходиться.

Впоследствии Печерский суд Киева не смог избрать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Объявление решение суда было перенесено на 19 января.

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