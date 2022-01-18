Під час прямого ефіру мітингувальники відтіснили журналіста і послали "до Мураєва". Правоохоронці одразу розпочали перевірку і відкрили справу про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

До теми Прихильники Порошенка заявили, що судді стало зле: у суді заперечили

Поліція з'ясовує обставини

Винуватці інциденту можуть заплатити 850 гривень штрафу. Також їх можуть арештувати на строк до шести місяців, або ж отримати обмеження волі до трьох років.

Зараз поліцейські з’ясовують усі обставини та проводять необхідні слідчі дії, щоб чесно у всьому розібратися.

Що відомо про кореспондента

Як повідомляє "Детектор медіа", мова йде про журналіста каналу "НАШ" Тимура Страхова. О 20.44 17 січня він проводив пряме включення зі студією і розповідав про події під судом.

Журналіст хотів відійти від мітингувальників, щоб продовжити розповідь та взяти коментарі у людей. Але до нього підійшли агресивніші чоловіки. Вони вже штовхалися та кричали "ганьба", поки кореспондент виходив із натовпу. Водночас були й ті, хто намагався вгамувати тих, хто штовхався.

За деякий час Тимур Страхов знову увімкнувся до студії та запевнив, що з ним усе гаразд.

Суд над Порошенком: останні новини

Вас може зацікавити, як Петро Порошенко повертався в Україну: дивіться відео