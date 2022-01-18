Під час прямого ефіру мітингувальники відтіснили журналіста і послали "до Мураєва". Правоохоронці одразу розпочали перевірку і відкрили справу про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
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Поліція з'ясовує обставини
Винуватці інциденту можуть заплатити 850 гривень штрафу. Також їх можуть арештувати на строк до шести місяців, або ж отримати обмеження волі до трьох років.
Зараз поліцейські з’ясовують усі обставини та проводять необхідні слідчі дії, щоб чесно у всьому розібратися.
Що відомо про кореспондента
Як повідомляє "Детектор медіа", мова йде про журналіста каналу "НАШ" Тимура Страхова. О 20.44 17 січня він проводив пряме включення зі студією і розповідав про події під судом.
Журналіст хотів відійти від мітингувальників, щоб продовжити розповідь та взяти коментарі у людей. Але до нього підійшли агресивніші чоловіки. Вони вже штовхалися та кричали "ганьба", поки кореспондент виходив із натовпу. Водночас були й ті, хто намагався вгамувати тих, хто штовхався.
За деякий час Тимур Страхов знову увімкнувся до студії та запевнив, що з ним усе гаразд.
Суд над Порошенком: останні новини
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- Згодом Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на 19 січня.
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