Під час прямого ефіру мітингувальники відтіснили журналіста і послали "до Мураєва". Правоохоронці одразу розпочали перевірку і відкрили справу про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Поліція з'ясовує обставини

Винуватці інциденту можуть заплатити 850 гривень штрафу. Також їх можуть арештувати на строк до шести місяців, або ж отримати обмеження волі до трьох років.

Зараз поліцейські з’ясовують усі обставини та проводять необхідні слідчі дії, щоб чесно у всьому розібратися.

Що відомо про кореспондента

Як повідомляє "Детектор медіа", мова йде про журналіста каналу "НАШ" Тимура Страхова. О 20.44 17 січня він проводив пряме включення зі студією і розповідав про події під судом.

Зверніть увагу! "НАШ" – проросійський новинно-політичний телеканал в Україні, що належить політику Євгену Мураєву. Він відзначався скандальними антиукраїнськими заявами. Канал почав мовлення у листопаді 2018 року на базі жіночого каналу "Maxxi TV".

Журналіст хотів відійти від мітингувальників, щоб продовжити розповідь та взяти коментарі у людей. Але до нього підійшли агресивніші чоловіки. Вони вже штовхалися та кричали "ганьба", поки кореспондент виходив із натовпу. Водночас були й ті, хто намагався вгамувати тих, хто штовхався.

За деякий час Тимур Страхов знову увімкнувся до студії та запевнив, що з ним усе гаразд.

Суд над Порошенком: останні новини

Петра Порошенка притягнули до відповідальності, підозрюючи у причетності до "вугільної схеми".

Печерський суд мав 17 січня оголосити рішення про запобіжний захід для Петра Порошенка. Біля будівлі суду було багато прихильників п'ятого президента, однак з часом люди почали розходитись.

Згодом Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на 19 січня.

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