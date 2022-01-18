Таку думку у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі висловив політтехнолог Сергій Гайдай. Він наголосив, що багато чого залежить і від Володимира Зеленського.
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"Тотальний програш Зеленського дасть шанс Порошенку. Навіть якщо Зеленський піде шляхом не Порошенка, а Ющенка… Мовляв, великі сподівання, велика любов до лідера, який виглядав класно – але повне невиконання всіх сподівань", – пояснив Гайдай.
Він вважає, що розчарування людей у Зеленському може дати шанс Порошенку.
Я особисто цього дуже боюсь. Вважаю, що некомпетентність Зеленського – значно менша загроза для нас, ніж корумпованість, брехливість і жадібність Порошенка до влади. Я цього боюсь найбільше, – заявив політтехнолог.
Він оцінив свої відчуття щодо цього питання, як "50% на 50%".
Гайдай про повернення Порошенка: дивіться відео
Повернення Порошенка в Україну: головне
- Петро Порошенко прибув з Варшави в аеропорт "Жуляни" вранці 17 січня разом з дружиною Мариною, нардепами з "Євросолідарності" та журналістами.
- Представники Державного бюро розслідувань зустріли п'ятого президента вже під час проходження паспортного контролю.
- Вони хотіли вручити політику повістку про виклик до суду, а також копію клопотання про запобіжний захід. Порошенко відмовився брати документи.
- Варто нагадати, що 20 грудня 2021 року Порошенкові повідомили про підозру у державній зраді.