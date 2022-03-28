Только в 2 областях полностью остановили учебный процесс из-за активных боевых действий

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что началась 3 неделя обучения в условиях военного положения из-за жестокой агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно данным департаментов образования и науки областных военных администраций, в 13 областях все заведения общего среднего образования организовали учебный процесс в дистанционной форме.

Важно В Киеве в дистанционном формате возобновляют обучение

Что известно об обучении

В 4 областях отчасти в школах дистанционный процесс или каникулы.

областях отчасти в школах дистанционный процесс или каникулы. В 5 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены.

областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены. В 2 областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен. В 1 области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.

Министр образования напомнил, что у внутренне перемещенных детей есть возможность приобщиться к школе по месту временного проживания.

"За неделю количество временно внутренне перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, выросло и достигает почти 51 тысячи учеников", – сообщил Сергей Шкарлет.

Обратите внимание – дети Украины могут бесплатно продолжать обучение: смотрите видео