Только 3 из 14 автобусов доехали до подконтрольной Украине территории: другие в фильтрационных центрах
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что вражеские российские войска разрушают планы и не дают мариупольцам добраться до подконтрольной Украине территории.
Вадим Бойченко отметил, что еще более 200 человек из местного населения скрываются на территории "Азовстали", а в целом в городе более 100 тысяч человек, которые также ждут эвакуации. Об этом мэр Мариуполя рассказал в прямом эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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По его словам, к эвакуации присоединились лично Президент Украины Владимир Зеленский и Ирина Верещук, постоянно обеспокоенная, когда не происходит эвакуация.
Вадим Бойченко вспомнил, когда объявили об эвакуации – российская сторона согласилась. А также, что даст 90 автобусов и определит 3 локации. Однако только в две локации прибыли 14 автобусов, а в Украину доехали 3 автобуса.
Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но где-то потерялись,
– рассказал Вадим Бойченко.
"Теряются они в этих фильтрационных центрах. К сожалению, они (оккупанты – 24 канал) забирают и похищают наших жителей. Сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе", – добавил Бойченко.
Что известно о фильтрационных центрах
Мэр Мариуполя рассказал, что 4 таких центра работает в направлении Украины, где российские военные достаточно придирчиво производят фильтрацию. Жители могут ждать ее месяц, а то больше.
Если ты связан с госслужбой или муниципальной службой – получаешь 2 месяца или 2 недели тюрьмы, как это определяют – я не понимаю. Однако те, кто прошел эту тюрьму, эти пытки – уже дают показания,
– отметил Вадим Бойченко.
Он рассказал об одном из правоохранителей, который прошел это испытание и уже попал на подконтрольную Украине территорию. Тот вспомнил, что помещали в камеру размером 2 на 3. В ней стояли 10 – 15 человек, которые не могли даже присесть, у них не было еды, давали только воду, один раз в сутки выводили в туалет, то есть издевались над украинцами.
Эвакуация из "Азовстали"
- 2 мая был согласован зеленый коридор из Мариуполя. Гражданских людей эвакуировали из заблокированного города в Запорожье. Известно, что удалось вывезти более 100 человек.
- Они уже доехали до Запорожья. Все эвакуированные получают необходимую помощь, включая горячую еду, медикаменты и продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь
- На сегодняшний день, 3 мая, тоже согласован гуманитарный коридор. Он будет происходить при содействии ООН и Красного Креста.
- Жители Мариуполя ждут эвакуации и в городе Бердянск. Однако российские оккупанты срывают ее обстрелами. Люди уже две недели не могут уехать на подконтрольную Украине территорию.
- Военные из 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии просят эвакуировать из "Азовстали" всех украинских военных, защищающих Мариуполь. Они находятся в сверхсложных условиях уже 67 дней.
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