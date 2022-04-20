Как только будет возможность, – Данилов допускает уничтожение крымского моста
20 апреля 2022 , 23:22Читати новину українською
Источник:Радио НВ
Алексей Данилов предположил, что построенный Россией мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. По его словам, это может произойти "как только будет возможность".
Именно так секретарь Совета национальной безопасности и обороны ответил на вопрос журналиста, может ли Украина "ударить по крымскому мосту". Ответ он дал в эфире "Радио НВ" 20 апреля.
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Если бы у нас была способность (уничтожить крымский мост – 24 канал) мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать – обязательно сделаем,
– отметил Алексей Данилов.
Что известно о крымском мосту
Крымский мост – это мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Через него Кремль перекидывает свои войска и технику на территорию полуострова, а затем и на юг Украины.
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