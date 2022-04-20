Как только будет возможность, – Данилов допускает уничтожение крымского моста

Алексей Данилов предположил, что построенный Россией мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. По его словам, это может произойти "как только будет возможность".

Именно так секретарь Совета национальной безопасности и обороны ответил на вопрос журналиста, может ли Украина "ударить по крымскому мосту". Ответ он дал в эфире "Радио НВ" 20 апреля.

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Если бы у нас была способность (уничтожить крымский мост – 24 канал) мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать – обязательно сделаем,

– отметил Алексей Данилов.

Что известно о крымском мосту

Крымский мост – это мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Через него Кремль перекидывает свои войска и технику на территорию полуострова, а затем и на юг Украины.

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