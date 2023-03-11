Только бы Путин был в могиле: как "голодные британцы" ответили Скабеевой
Источник:Daily Mail
Российская пропагандистка Ольга Скабеева выдала очередную порцию бреда. Недавно она заявила, что Великобритания оказала настолько большую помощь Украине, что "население теперь голодает и вынуждено есть белок".
Британцы уже отреагировали на слова пропагандистки. Они с юмором восприняли такие "оговорки".
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Британцы с юмором отреагировали на слова Скабеевой
В частности, британцы подчеркнули, что готовы и дальше поддерживать Украину, лишь бы возвести в могилу российского диктатора Владимира Путина. Своими мнениями они поделились в комментариях на сайте Daily Mail.
В издании подчеркивают, что "сумасшедший российский государственный телеканал" лжет о том, что в британских ресторанах якобы "подают белок" из-за "нехватки пищи". При этом российская пропаганда пожаловалась, что британцы с удовольствием едят белок и продолжают поставлять в Украину гаубицы.
Учитывая, что животных в парках много, то почему бы не съесть их, имея в виду нехватку продовольствия. Но от решения помогать Зеленскому, снабжать оружием они не отказываются. То есть белок будут есть, но гаубицы поставят, – сказала пропагандистка.
Британцы развенчали чушь Кремля о нехватке пищи и заверили, что будут продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.
Жители Британии подчеркнули, что готовы есть все что угодно, лишь бы Путин был в могиле. Также они вспомнили, что российские СМИ придумывают басни о "голодных британцах", но не говорят правды о войне в Украине. В частности, упомянули о мощных потерях России.
Также британцы потролили Скабееву, допустив, что такие абсурдные заявления она делает после того, как пообедает "волшебными грибами". В комментариях отметили, что белки, по-видимому, питаются лучше, чем российские оккупанты.