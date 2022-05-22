Только что отремонтированную российскую подлодку снова оттянули на завод

Подлодку "Алроса", принадлежащую к Черноморскому флоту России, вернули на завод вскоре после того, как ее отремонтировали и подготовили к ходовым испытаниям.

"Алроса" вернулась на ремонтный завод

В начале мая появилось сообщение о том, что 13-й судоремонтный завод российского Черноморского флота завершил ремонт подводной лодки. Прессслужба завода анонсировала ходовые испытания "Алросы", которые должны были проходить в течение мая, а затем и ее возвращение "во флотское убранство".

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Российскую субмарину снова оттащили на завод сразу после ремонта / Фото "Крым Реалии"

На прошлой неделе лодка действительно вышла из ремонта и проходила испытания, однако там, вероятно, что-то пошло не так. Иначе трудно объяснить, что "Алросу" снова отбуксировали из Южной бухты во временно оккупированном Севастополе в Килен-бухту – туда, где расположен ремонтный завод.

"Алроса" вернулась на завод / Фото "Крым Реалии"

Лодку тянули 2 буксира. Во время этого на его палубе находились около 10 матросов, а еще три офицера – на ходовой рубке.

Что известно о подлодке "Алроса"

Подводная лодка Б-871 "Алроса" (Kilo-II по классификации НАТО) входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Он предназначен для противокорабельных и противолодочных операций.

Комплекс его вооружения составляют 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, 18 торпед или 24 мин. После модернизации субмарина получила возможность нести в 4 крылатые ракеты типа "Калибр" и новое радиоэлектронное оборудование.

Среди других важных характеристик судна: надводная скорость – до 10 узлов, подводная скорость – до 18 узлов, рабочая глубина погружения – 240 метров, максимальная глубина погружения – 300 метров, автономность плавания – 45 суток, экипаж – 57 человек, включительно.

Впервые "Алроса" взошла на воду в 1989 году. До 2013 года она была единственной действующей подлодкой ЧФ России. В настоящее время он насчитывает 6 субмарин.

В 2014 году лодку Б-871 доставили на 13-й судоремонтный завод во временно оккупированном Севастополе для ремонта и модернизации. Их планировали завершить в 2015 году, однако это постоянно откладывалось. В конце концов "Алроса" снова вышла на воду в мае 2022 года.

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