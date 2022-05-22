"Алроса" повернулася на ремонтний завод

На початку травня з'явилося повідомлення про те, що 13-й судноремонтний завод російського Чорноморського флоту завершив ремонт підводного човна. Пресслужба заводу анонсувала ходові випробування "Алроси", які мали відбуватися протягом травня, а далі і її повернення "у флотський стрій".

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Російську субмарину знову відтягнули на завод одразу після ремонту / Фото "Крим Реалії"

Минулого тижня човен справді вийшов з ремонту та проходив випробування, однак там, ймовірно, щось пішло не так. Інакше важко пояснити те, що "Алросу" знову відбуксирували з Південної бухти в тимчасово окупованому Севастополі до Кілен-бухти – туди, де розташований ремонтний завод.

"Алроса" повернулася на завод /Фото "Крим Реалії"

Човен тягнули 2 буксири. Під час цього на його палубі перебували близько 10 матросів, а ще троє офіцерів – на ходовій рубці.

Що відомо про підводний човен "Алроса"

Підводний човен Б-871 "Алроса" (Kilo-II за класифікацією НАТО) входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Він призначений для протикорабельних та протичовнових операцій.

Комплекс його озброєння складають 6 носових торпедних апаратів калібру 533 міліметри, 18 торпед або 24 міни. Після модернізації субмарина отримала можливість нести до 4 крилатих ракет типу "Калібр" та нове радіоелектронне обладнання.

Серед інших важливих характеристик судна: надводна швидкість – до 10 вузлів, підводна швидкість – до 18 вузлів, робоча глибина занурення – 240 метрів, максимальна глибина занурення – 300 метрів, автономність плавання – 45 діб, екіпаж – 57 людей, включно з 12 офіцерами.

Вперше "Алроса" зійшла на воду у 1989 році. До 2013 року вона була єдиним діючим підводним човном ЧФ Росії. Наразі він нараховує 6 субмарин.

У 2014 році човен Б-871 доставили на 13-й судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі для ремонту та модернізації. Їх планували завершити у 2015 році, однак це постійно відтерміновувалося. Врешті "Алроса" знову вийшла на воду аж у травні 2022 року.

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