Министерство иностранных дел России заявило, что в Москве не выдвигаются никакие предварительные условия для возобновления переговоров с Украиной. Там надеются на "добрую волю Киева".

Кремль в очередной раз публично проявил интерес к переговорам с Украиной. На этот раз там заверили, что не имеют никаких условий для начала переговоров. Об этом сообщают росСМИ.

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Россия надеется на "добрую волю Украины"

По словам заместителя главы МИД России Андрея Руденко для возобновления переговоров необходима "лишь добрая воля Киева".

Украина приняла закон, запрещающий ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине. С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю,

– сказал Руденко.