Только двусторонние отношения: в Кремле заявили, о чем Путин готов говорить с Зеленским

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметился очередным заявлением в отношении Украины. На этот раз он заявил, что в случае встречи Владимир Путин с президентом Украины Владимиром Зеленским войну на Донбассе обсуждать не будет.

По словам Пескова, Путин не готов к переговорам как сторона конфликта на Донбассе. В Кремле традиционно считают себя непричастными к нему.

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Кремль хочет говорить о двусторонних отношениях

Дмитрий Песков передал слова Владимира Путина о том, что тот якобы готов говорить с Владимиром Зеленским. Однако глава Кремля хочет говорить о "двусторонних отношениях" России и Украины.

Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, поговорим о двусторонних отношениях,

– заявил Песков.

Кроме того, спикер Путина отметился еще одним циничным заявлением. По его словам, Владимир Зеленский якобы "имеет возможность приехать на саммит стран СНГ, однако не сделает этого".

Возможные переговоры Путина и Зеленского: главное

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что за 2021 год была всего одна попытка организовать телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако она была безрезультатной.

Ермак отметил, что Владимир Зеленский не звонит туда, где его звонка не ждут.

В то же время по информации российских СМИ, телефонный разговор президентов Украины и России может состояться до конца 2021 года. Однако он предусмотрен "10 шагами для решения конфликта на Донбассе", якобы текст которых там опубликовали.

К теме предлагаем больше о странных заявлениях Путина относительно Украины в выпуске "Теорий заговора": смотрите видео