Только красная дата в календаре, не связанная с верой, – Зеленский о Пасхе для России

Президент Зеленский сообщил, что России предлагалось установить пасхальное перемирие. Однако очевидно, что для страны-агрессора это лишь "красная дата в календаре", а не христианский праздник.

Об этом глава Украины сообщил в своем обращении от 25 апреля. Он отметил, что эту дату Россия сделала красной от крови.

Значительно больше здесь Россия поздравила нас с Пасхой ракетными ударами, – Зеленский обратился к украинцам

Для захватчиков Пасха ничего не значит, – Зеленский

Православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром.

– сказал Зеленский.

Христиане не убивали бы людей, имея возможность установить мир. Президент Украины подчеркнул, что держать свечу в храме – не значит быть христианином.

Глава государства поблагодарил правоохранителей за работу

Глава государства поблагодарил полицейских и работников СБУ за работу. Они отвечали за безопасность украинцев на Пасху и не допустили провокаций. Хотя раньше диверсии и атаки активно анонсировали российские пропагандисты.

Смотрите утреннее обращение президента Зеленского за 25 апреля: