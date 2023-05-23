Кто поможет Украине вернуть Крым

Каждая страна имеет свою карту. Иногда она важнее официальных границ. Ментальные карты провоцируют ностальгию, ностальгия создает политический запрос, запрос порождает политическое предложение. Если ментальная карта больше, чем политическая – это порождает запрос на вторжение.

Каков русский миф о Крыме

Если же ментальная карта меньше, чем политическая – тогда какой-то регион страны выпадает из общего фона. Становится чем-то в формате "+1". Выводится за скобки и не влечет за собой эмоционального отклика.

Читайте также Герои, к сожалению, умирают – дважды: как увековечить память о них

Согласно русскому мифу Крым – это место крещения Руси и две обороны Севастополя. Летняя резиденция русских царей и "черноморская Ницца". Последнее убежище Белой армии накануне выхода в Бизерту. И пушкинский "Бахчисарайский фонтан". Ассоциативный ряд выстроен и забетонирован.

Он – плоть от плоти русского самоосознания, а потому способен резонировать и провоцировать ностальгию. Он вмонтирован в имперское бессознательное благодаря "Севастопольским рассказам" Толстого и аджимушкайским каменщикам. Благодаря Крымской войне и Черноморскому флоту. Ялтинская конференция и дворцы на Южном побережье.

Русский миф о Крыме крепкий и устойчивый. Его, как и всякий миф, невозможно преодолеть с помощью фактов. Можно вдоволь исследовать этнический состав полков, воевавших под Севастополем в Крымской войне, доказывать их украинские корни и ссылаться на происхождение матроса Кошки.

Но все это положения не изменит. Если Крымская война не входит в состав парадной историографии Украины, если Киев не приватизировал эту историю, то и миф о тех событиях остается в неделимой московской собственности.

Миф можно разобрать на составляющие. Отрицать цифры. Опровергать интерпретацию событий. И все это не представляет для мифа никакой угрозы. Потому что он живет в сознании исповедующих его людей. Иррациональность роднит его с пространством веры. И то и другое воспринимается безусловно и в доказательствах не нуждается. Потому и логическая деконструкция мифу не грозит.

Интересно Парадокс Бахмута: как россияне оказались в "черной дыре"

Справедливости ради стоит сказать, что российский миф о Крыме – скорее советский. Обычная для нас редакция была создана после депортации крымских татар. Между прочим миф этот был необходим еще и для того, чтобы вытеснить крымскотатарский концепт полуострова и оправдать выселение коренного народа. Новое мифотворчество прежде всего должно было ответить на вопрос: что забыли на территории полуострова все люди, которые появились там после 1944-го?

Растоптанный мусульманский рай

Крымскотатарский концепт полуострова – основной соперник русского мифа. Его стержень – это история об украденной родине. "Растоптанный мусульманский рай". Век собственной государственности в пределах Крымского ханства. Это история о коренном населении, которое после депортации заменили приезжими и привезенными. О довоенном Крыме с общими многонациональными дворами и на крымскотатарском языке – как языке рыночного, а следовательно, бытового общения.

Аннексия Крыма заставила Украину вспомнить о полуострове. Возникла необходимость говорить о полуострове вслух. Объяснять себе и миру значимость региона. Понадобился язык описания – тот, который впитывает полуостров в пространство "нашего". И в этот момент выяснилось, что украинского мифа о полуострове фактически нет.

Шестьдесят украинских лет Крыма – это строительство Северо-Крымского канала, отладка поставок, создание инфраструктуры. Хозяйственно-бытовой рассказ – строительный, будничный и приземленный по своей сути, и именно поэтому – наверное, менее увлекательный по сравнению с военно-завоевательным или историко-религиозным.

Заметьте Воины света: почему НАТО должно вступить в Украину

Украинской истории Крыма очень сложно конкурировать как с пафосом "русского Иерусалима", так и с исторической памятью коренного народа. А все современные попытки расширить украинский миф о полуострове батальными эпизодами (вроде крымского похода Болбочана в 1918 году) вряд ли смогут прописаться в сердцах задним числом.

Мировоззренческий миф о Крыме был нужен Киеву. Юридические нормы легализуют власть с позиции закона, но только мифология способна эту власть легитимизировать. Потому что легитимность – это история не о праве, а о согласии людей с властью, о добровольном подчинении. И нет ничего удивительного в том, что в итоге Украина пользуется именно крымскотатарским концептом.

Украина вспомнила о Крыме, когда потеряла

Когда Киев сегодня говорит о полуострове – он упоминает о крымских политзаключенных, большинство из которых – именно крымские татары. Он говорит о коренном народе и его правах. О российском запрете меджлиса и дискриминации.

Киев отмечает совместную судьбу и общее будущее крымских татар и украинцев. А крымскотатарское знамя фактически стало для Украины новым флагом полуострова – вместо бывшего крымского триколора, который российские власти после аннексии без изменений вписали в собственную геральдику.

По большому счету именно крымские татары стали тем звеном, которое соединяет полуостров с материком. Тем фактором, который актуализирует в глазах Украины тему возвращения региона. Тем явлением, которое не позволяет Москве говорить о пространстве тотального единодушия в Крыму.

Принятие крымскотатарского концепта дарит Украине сильную нравственную позицию. Она приобретает роль защитника слабого от сильного. Роли правозащитника, оберегающего коренной народ. Роли той страны, которая мыслит не только своими интересами, но и интересами ближнего.

Рекомендуем Зенитно-ракетное сражение народов: что происходит в небе над Украиной

Но для закрепления этого всего Украине следует не ограничиваться только словами. Киеву пора определиться со своей этнонациональной политикой. Вписать меджлис и курултай в правовое поле. Принять закон о статусе крымскотатарского народа. Надо научиться отвечать прямо на вопросы о перспективах национально-территориальной автономии крымских татар. Киеву пора сделать все то, что наконец-то превратит эти "свободные отношения" в формат "брачного контракта".

Украина вспомнила, что имеет Крым, в тот момент, когда она его потеряла. И именно эта трагедия открыла для украинского материка крымских татар. Тех, что привозили блокированным воинским частям еду и вещи. Тех, что приезжали в Киев на Майдан и выходили на улицы крымских городов с украинскими флагами. Тех же крымских татар, которые сегодня воюют в рядах ВСУ.

И если Украина стремится, чтобы остров все-таки появился на ее ментальной карте, то без крымских татар ей не обойтись.