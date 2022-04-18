Только мешают: российские генералы хотят поскорее убить всех мобилизованных с Донбасса

Кремлевские захватчики перебросили часть подразделений из мобилизованных жителей ОРДО в Херсонскую и Запорожскую области. Согласно замыслу военно-политического руководства России, группировки мобилизованных должны использоваться как пушечное мясо для разоблачения позиций ВСУ и артиллерии.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, Дворников и другие кабинетные и не очень чиновники считают подобный подход удачным, аргументируя этот захват южной части Украины. В Херсонской области захватчики так же бросали мобилизованных и срочников на мясо, после чего наносили удары по бойцам ВСУ из артиллерии и авиации.

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Однако на Донбассе подобная тактика не работает, поскольку сокрушительные бомбардировки и обстрелы из тяжелых калибров привели к уничтожению городов, но никак не помогли с продвижением пехоты. Украинские военные используют укрепления, удачно разваливают подразделения мобилизованных и оккупантов, а в случае, когда защищать больше нечего – маневрируют на другие позиции.

Генералы на местах хотят смерти всех мобилизованных на Донбассе

Руководители российских подразделений, перед которыми ставят задачу продвигаться по Запорожской области и захватывать Херсонщину, крайне недовольны тем, что к ним перекидывают "боевой мусор". Именно так они относятся к мобилизованным на территориях Донбасса и Луганщины.

Генералы понимают, что для выполнения задач им требуются обученные бойцы с большим количеством современной техники. При этом на многих направлениях даже контрактники ВС РФ не могут обеспечить успех. Боевики же с Донбасса вообще им мешают и создают дополнительное напряжение в армии.

Тысячи мобилизованных сбегают при первой возможности, живут в заброшенных зданиях без каких-либо условий. Они выражают недовольство такой ситуацией, видят, что с первого штурма из сотни человек возвращается всего несколько. Все остальные погибают от артиллерии или обученных подразделений ВСУ.

По данным украинских спецслужб, в штабах российских армий прямо говорят, что надеются на быструю смерть всех мобилизованных и срочников. Чтобы в Кремле поняли, что выполнение поставленных перед ними задач невозможно.

Они пытаются побыстрее отправить жителей Донбасса в самые горячие точки фронта, чтобы в Москве либо отказались от планов, либо объявили мобилизацию в самой России. Якобы если армия России удержит захваченные участки Украины за время подготовки новых сил, только тогда они смогут докладывать о реальных военных достижениях.

Мобилизированные не знают, как сбежать

Сами жители неподконтрольных Киеву территорий, которых принудительно отправили на войну с Украиной, находятся в растерянном состоянии. У них нет связи с родными, отсутствуют деньги и снабжение продуктами питания. Большинство мобилизованных живут в заброшенных зданиях, где, конечно, отсутствуют какие-либо условия.

Российская армия не снабжает мобилизованными продуктами или сухими пайками, поэтому они постоянно страдают от голода. Хотя в так называемых "ДНР" и "ЛНР" обещали платить новобранцам зарплату, за почти полтора месяца с момента мобилизации никто из них не получил ни копейки. Впрочем, единственные, кто просто остался жив с начала войны, до сих пор не участвовали в боях. Ведь среднее время жизни мобилизованного с Донбасса во время боевых действий – 5–10 минут. Только единицы из тысяч мобилизованных могут похвастаться тем, что они находились на поле боя дважды или трижды.

Растерянные и голодные мужчины находятся в состоянии настоящей гуманитарной катастрофы. Им запрещают грабить магазины под страхом расстрела, поэтому мобилизованные вынуждены покупать еду за оставшиеся у них остатки денег. Большинство из мобилизованных не знают, как сбежать от россиян, поскольку считают, что при попытке пересечения линии фронта как в Запорожье, так и в Херсонской области их либо убьют свои, либо защитники Украины.

Новая тактика для тяжелобольных

С 5 апреля российские оккупанты начали получать в качестве пополнения личного состава мобилизованных людей с инвалидностью, которые даже не способны нормально передвигаться. После нескольких попыток использования этих "войск" на поле боя до среднего офицерского звена дошло, что они являются значительным бременем даже по сравнению с немотивированными и необученными срочниками. Поэтому мобилизованных с недостатками слуха, зрения и тяжелыми заболеваниями отправляют на охрану захваченных объектов критической инфраструктуры и для несения "службы" на блокпостах.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, Дворніков та інші кабінетні й не дуже посадовці вважають подібний підхід вдалим, аргументуючи це захоплення південної частини України. На Херсонщині загарбники так само кидали мобілізованих та срочників на м'ясо, після чого завдавали удари по бійцях ЗСУ з артилерії та авіації.

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Однак на Донбасі подібна тактика не працює, оскільки нищівні бомбардування та обстріли з важких калібрів призвели до знищення міст, але ніяк не допомогли з просуванням піхоти. Українські військові використовують укріплення, вдало розвалюють підрозділи мобілізованих та окупантів, а у випадку, коли захищати більше нема чого – маневрують на інші позиції.

Генерали на місцях хочуть смерті всіх мобілізованих на Донбасі

Очільники російських підрозділів, перед якими ставлять завдання просуватися Запорізькою областю та захоплювати Херсонщину, вкрай незадоволені тим, що до них перекидають "бойове сміття". Саме так вони ставляться до мобілізованих на територіях Донеччини та Луганщини.

Генерали розуміють, що для виконання завдань їм потрібні навчені бійці з великою кількістю сучасної техніки. При цьому на багатьох напрямках навіть контрактники ЗС РФ не можуть забезпечити успіх. Бойовики ж з Донбасу взагалі їм лише заважають та створюють додаткове напруження у війську.

Тисячі мобілізованих тікають при першій можливості, живуть у закинутих будівлях без якихось умов. Вони висловлюють невдоволення такою ситуацією, бачать, що з першого штурму з сотні осіб повертається лише кілька людей. Всі інші гинуть від артилерії чи навчених підрозділів ЗСУ.

За даними українських спецслужб, у штабах російських армій прямо кажуть, що сподіваються на швидку смерть всіх мобілізованих та срочників. Аби у Кремлі зрозуміли, що виконання поставлених перед ними завдань неможливе.

Вони намагаються швидше відправити жителів Донбасу на найбільш гарячі точки фронту, щоб у Москві або відмовилися від планів, або оголосили мобілізацію у самій Росії. Мовляв, якщо армія Росії втримає захоплені ділянки України за час підготовки нових сил, лише тоді вони зможуть доповідати нагору про реальні військові здобутки.

Мобілізовані не знають, як втекти

Самі жителі непідконтрольних Києву територій, яких примусово відправили на війну з Україною, перебувають у розгубленому стані. У них немає зв'язку з рідними, відсутні гроші та постачання їжі. Більшість мобілізованих живе у закинутих будівлях, де, звісно, відсутні будь-які умови.

Російська армія не забезпечує мобілізованих продуктами чи сухими пайками, тому вони постійно страждають від голоду. Хоча у так званих "ДНР" та "ЛНР" обіцяли сплачувати новобранцям зарплату, за майже півтора місяця з моменту мобілізації ніхто з них не отримав ані копійки. Втім, єдині, хто просто залишився живим з початку війни досі не брали участі у боях. Адже середній час життя мобілізованого з Донбасу під час бойових дій – 5 – 10 хвилин. Лише одиниці з тисяч мобілізованих можуть похвалитися тим, що вони перебували на полі бою двічі чи тричі.

Розгублені та голодні чоловіки перебувають у стані справжньої гуманітарної катастрофи. Їм забороняють грабувати магазини під страхом розстрілу, тому мобілізовані вимушені купувати їжу за ті залишки грошей, які у них залишилися. Більшість з мобілізованих не знає, як втекти від росіян, оскільки вважають, що при спробі перетину лінії фронту як на Запоріжжі, так і на Херсонщині їх або вб'ють свої, або захисники України.

Нова тактика для важкохворих

З 5 квітня російські окупанти почали отримувати в якості поповнення особового складу мобілізованих людей з інвалідністю, які навіть не здатні нормально пересуватися. Після кількох спроб використань цих "військ" на полі бою до середньої офіцерської ланки дійшло, що вони є значним тягарем навіть у порівнянні з немотивованими та ненавченими срочниками. Через це мобілізованих з вадами слуху, зору та важкими захворюваннями відправляють на охорону захоплених об’єктів критичної інфраструктури та до несення "служби" на блокпостах.