По логике Запада всегда важно держать самую тяжелую угрозу. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.
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"Угроза санкций – гораздо более эффективный инструмент, чем сами по себе санкции", – считает Орешкин.
Какой способ действительно действенный
В то же время, по его словам, отключение от SWIFT и отказ обслуживания государственного долга России действительно тяжелые ограничения для государства-агрессора.
Мне кажется, только этот способ действительно действенный,
– подчеркнул Орешкин.
Он пояснил, что Путин сейчас не в самой блестящей экономической ситуации. Поэтому он должен обращать внимание на подобные высказывания.
Орешкин: Для Путина самое важное – экономика
"В долгосрочной перспективе для Путина самое главное – это экономика. Потому что никто не намерен с ним воевать. Никто не хочет получить ядерную войну в Европе", – отметил российский политолог.
Глава Кремля, как заметил Орешкин, уже 10 лет "буксирует" на месте. Следовательно, разочарование избирателей постепенно растет.
Санкции против России: последние новости
- В СМИ прогнозируют введение против России жестких санкций, связанных с экономикой.
- В частности, в новых ограничениях предполагают отключить государство-агессора от SWIFT, а также – ограничение конвертации рубля.
- За дестабилизацией действий России наблюдают и в Организации Североатлантического договора. НАТО впервые готовит санкции Путину.
- В то же время следует убедиться, что принятие таких решений будет действительно эффективным.
- Эксперты считают, что экономические санкции против России могут привести к "эффекту домино".
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