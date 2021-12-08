За логікою Заходу, завжди важливо тримати найважчу загрозу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політолог Дмитро Орешкін.
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"Загроза санкцій – набагато ефективніший інструмент, ніж самі по собі санкції", – вважає Орешкін.
Який спосіб справді дієвий
Водночас за його словами, відключення від SWIFT, відмова обслуговування державного боргу Росії є справді важкими обмеженнями для держави-агресорки.
Мені здається, тільки цей спосіб насправді дієвий,
– наголосив Орешкін.
Він пояснив, що Путін наразі перебуває не в найблискучішій економічній ситуації. Тому повинен звертати увагу на подібні висловлювання.
Орешкін: Для Путіна найважливіше – економіка
"У довготривалій перспективі для Путіна найголовніше – це економіка. Тому що ніхто не має наміру з ним воювати. Ніхто не хоче отримати ядерну війну в Європі", – відзначив російський політолог.
Глава Кремля, як зауважив Орешкін, вже 10 років "буксує" на місці. Відтак розчарування виборців поступово зростає.
Санкції проти Росії: останні новини
- У ЗМІ прогнозують запровадження проти Росії дуже жорстких санкцій, пов'язаних з економікою.
- Зокрема в нових обмеженнях передбачають відключити державу-агесорку від SWIFT, а також – обмеження конвертації рубля.
- За дестабілізацією дій Росії спостерігають і в Організації Північноатлантичного договору. НАТО вперше готує санкції для Путіна.
- Водночас потрібно впевнитись, що ухвалення таких рішень буде справді ефективним.
- Експерти вважають, що економічні санкції проти Росії можуть призвести до "ефекту доміно".
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