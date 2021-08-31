Только один кандидат: в Эстонии выбрали нового президента

В Эстонии 31 августа депутаты со второй попытки избрали нового президента. Им стал директор Эстонского национального музея Алар Карис.

Накануне голосов не хватило

Карис был единственным кандидатом на выборах. Его поддержали 72 парламентария, а 8 бюллетеней оказались пустыми.

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В первом туре, 30 августа, за Кариса проголосовали 63 депутата. Этого оказалось недостаточно, ведь кандидат должен получить не менее 68 голосов из 101 возможного.

Заметим, в Эстонии президента избирают депутаты на тайном голосовании.

Как происходили избирательные гонки в Эстонии

Кандидатом на выборах Кариса выдвинули депутаты Центристской партии и Партии реформ, которые образуют господствующую коалицию и имеют 59 мандатов в парламенте. Другие два кандидата не участвовали в выборах по состоянию здоровья.