Только оружие от США, – Пионтковский сказал, что может переломить ситуацию на фронте
Минобороны Великобритании заявило, что страна поставит Украине наступательное оружие, в частности, артиллерию большой дальности. Однако это не единственное, что может изменить ситуацию на фронте.
Так считает российский публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
К слову Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой, – Пинтоковский
Вместе с тем это будет сигналом для других стран, которые пока опасаются предоставлять нам более тяжелое вооружение.
Он напомнил, как в интервью украинской журналистке премьер-министр Борис Джонсон заявлял о том, что Великобритания не может пойти прямо на войну с Россией, поскольку это будет Третья мировая. Поэтому публицист предположил, что чувство вины за "осторожность" у Запада есть, у британцев – его больше всего.
Решающая роль в войне
Поэтому Великобритания наиболее активно оснащает Украину оружием. Так что можно ожидать и дополнительных поставок.
При всем уважении к британцам все же переломить ситуацию на фронте могут только поставки американского оружия. Это играет решающую роль.