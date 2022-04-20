Только в отдельные часы, – в ГПСУ говорят, что огромных очередей на границе уже нет

Ситуация на пограничных пунктах Украины стабилизировалась. Время пребывания на границах незначительное.

Об этом 20 апреля рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что автомобили могут ждать на границе по несколько часов.

На тему Ситуация на границах: интерактивная карта с очередями на пропускных пунктах

"В последнее время очередей на выезд из Украины практически нет. Есть отдельные часы и направления, когда одновременно может прибыть небольшое количество граждан и очередь может достигать примерно 100 легковых автомобилей", – сказал Демченко.

Люди уезжают из Польши

По словам спикера ГПСУ, фиксируют увеличение потока людей, направляющихся в Украину. Это, как правило, с территории Польши. Пограничники на своих информационных ресурсах каждые 2 часа дают информацию о состоянии загруженности пунктов пропуска.

Такие же ресурсы есть у пограничников Польши, поэтому советую гражданам активно интересоваться информацией о состоянии загруженности пунктов пропуска, чтобы выбирать для себя лучший маршрут,

– сказал Демченко.

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