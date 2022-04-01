Только пафос, а если что – сразу бегут, – офицер ГРУ России об "участии" кадыровцев в войне

Кадыровские пособники не демонстрируют победы в захватнической войне. Это признают и сами оккупанты, в том числе спецназовцы российской разведки.

В перехваченном разговоре, опубликованном Управлением стратегических коммуникаций ВСУ, российский ГРУшник пренебрежительно отзывается об "участии" чеченского спецподразделения Росгвардии в войне против Украины.

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Его слова еще раз опровергают миф о якобы "страшных" воинах-кадыровцах. Так как месяц войны, в которой приспешники чеченского диктатора "бьются" на стороне оккупантов, доказал: "тикток армия Кадырова" способна только запугивать, мучить и убивать мирных жителей.

А вот на поле боя кадыровцы далеко не так бесстрашны, как они себя позиционируют. В основном приспешники Кремля выполняют роль заградительных отрядов для российских солдат. Единственной их "победой" стали разве что фейковые видеоролики, на которых Рамзан Кадыров якобы находится в Украине.

Даже в российском ГРУ презирают кадыровцев

Украинская разведка перехватила телефонный разговор офицера российского ГРУ, в котором тот откровенно выражает пренебрежение к кадыровцам.

Кроме понтов ничего нет. Воевать за Россию не хотят. Идут только второй волной – только зачищают, только понты. Очень редко они что-то выполняют. В основном это сплошной пафос. Дорогое оружие, дорогое сопровождение... Если что, сразу убегают,

– возмущается офицер российского ГРУ.

По словам оккупанта, чеченцы не хотят воевать за Россию, потому что считают себя "доминантной нацией" по отношению к россиянам. Поэтому они и бегут с поля боя, бросая свои позиции и обрекая насмерть своих приспешников. Об одном из таких "досадных" для росармии случаев ГРУшник рассказал и в разговоре.

Российская война нужна только россиянам. И правильно говорят, что кавказский мир всегда будет только обузой для нас. Будет сидеть на нашей спине и будет есть из наших тарелок,

– жалуется захватчик.

При этом кадыровцы, по его мнению, убегают не только из-за своей трусости, но еще и потому, что им есть что терять. Мол, материальное положение чеченских боевиков гораздо лучше, чем у россиян.

Перехваченный разговор офицера российского ГРУ о кадыровцах:

В то же время, не только кадыровцы, но и россияне не демонстрируют выдающихся качеств на поле боя. Один из оккупантов прямо назвал своих "товарищей" тупыми д*билами.

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