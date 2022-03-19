Только подготовленные военнослужащие встают на защиту своей Родины, – ВСУ
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
В боевых действиях против оккупанта принимают участие только подготовленные украинские военные. Каждый из них прошел обучение и владеет всеми необходимыми навыками.
Подготовка украинских защитников проходит интенсивно в несколько этапов, однако на качество обучения это не влияет.
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Только подготовленные военнослужащие становятся на защиту своей Родины от российского оккупанта,
– сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.
Мобилизированные военные проходят всю необходимую подготовку перед встречей с врагом / Фото ВСУ
Украинские защитники, которые были призваны на защиту Украины от российского агрессора, приобретают умения и знания в несколько этапов:
- теория,
- занятия на тренажерах в интерактивном тире, воспроизводящем реальную боевую среду,
- отработка навыков на полигоне,
- и уничтожение врага на поле боя.
Обучение в интерактивном тире / Фото ВСУ
В то же время в ВСУ сообщили, что занятия проходят интенсивно, но без потери качества в учебе. Доказательством эффективности учений являются потери российской армии за 24 дня.
Украинские военные готовы защищать Родину / Фото ВСУ
Потери врага уже приблизились по количеству к потерям войск СССР в Афганистане за 10 лет,
– отметили в ВСУ.
В Украине, в отличие от российского оккупанта, ценят жизнь каждого защитника.
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