"Только на русском": известная IT-компания попала в скандал из-за языка
Источник:фейсбук Богдана Мельника
В Киеве известная белорусская IT-компания Andersen People попала в скандал. Ее сотрудники отказали мужчине в следующем этапе собеседования из-за украинского языка.
В компанию Andersen People пытался устроиться Богдан Мельник. Он обнародовал в сети фото переписки с менеджером по подбору персонала.
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IT-компания не хотела брать на работу из-за языка
Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании только потому, что я говорю на украинском,
– написал мужчина.
Он уточнил, что белорусская компания Andersen People, в которую он и хотел устроиться на работу, имеет офисы в 6 городах Украины. Инцидент произошел в Киеве.
В опубликованной переписке говорится о том, что представительница компании сначала сказала мужчине, что их заинтересовал его опыт, и вакансии есть. Она предложила перейти к следующему собеседованию. Однако уточнила, разговаривает ли он по-русски.
Богдан Мельник ответил, что может общаться на русском, однако с иностранцами. Между тем менеджер объяснила, что в компании сотрудники общаются между собой "только на русском языке".
"Я поняла вас, к сожалению, общение у нас внутри команды на русском, Спасибо, что уделили время", – написала менеджер. Сделала это, конечно, на языке государства-агрессора.
Переписка мужчины с менеджером IT-компании / Фейсбук Богдана Мельника
Языковой скандал с учительницей в Киеве
- В столичном лицее №303 учительница отказалась вести урок на украинском языке по просьбе ученика. Она заявила, что "гордится тем, что не украинка, а русская".
- По словам заместителя директора, педагогу, которая работает в учебном заведении 5 год, объявили выговор. Она продолжила выполнять свои обязанности, но пообещала уволиться.
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Текст публикации Богдана Мельника:
Язык и украинизация или как мне работу предлагали
Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю на украинском. Речь о компании Andersen, она же Andersen People.
Уполномоченный по защите государственного языка, топовый работодатель в Украине по версии сообщества DOU, отказал мне в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю на украинском в Украине. И это киевский офис.